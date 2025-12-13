Глава Халк Маслахаты выступил на Международном форуме в Ашхабаде

АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 декабря Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с речью на прошедшем в Ашхабаде Международном форуме, приуроченном к Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-й годовщине постоянного нейтралитета Туркменистана.

В выступлении говорилось:

"Уважаемые главы и члены делегаций!



Искренне приветствую Вас в Туркменистане и хочу выразить глубокую благодарность за Ваше активное участие в Международном форуме мира и доверия, объединившем на своей платформе руководителей и представителей многих государств мира, авторитетных международных организаций, политиков, дипломатов и общественных деятелей.



Уровень представительства на этом важном политическом событии является ярким свидетельством уважения и доверия к Туркменистану, признания его конструктивной роли в международной политике, вкладу в сохранение и укрепление всеобщего мира и безопасности.



Тематика нынешнего Форума охватывает широкий спектр вопросов, касающихся упрочения стабильности, обеспечения поступательного и устойчивого развития государств планеты, рассмотрения ряда мер социального и гуманитарного характера, а также других проблем, стоящих сегодня в глобальной повестке дня.



Уважаемые участники!



В течение 2025 года, в рамках Международного года мира и доверия, вместе с партнерами из других стран, многосторонними объединениями и институтами Туркменистан проводил целенаправленную конструктивную внешнеполитическую работу. Она велась на различных уровнях в региональном и международном формате и была объединена общей целью – созданием условий для эффективного развития международных отношений в позитивном русле, восстановления доверия в мировой политике, утверждения культуры уважительного диалога. Сегодня эти принципы и цели выглядят особенно актуальными.



Закономерно, что в условиях наличия различных подходов по многим аспектам мироустройства инициатива Туркменистана о провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия и принятая в связи с этим Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН стала большим, знаковым событием современной повестки, получила высокую оценку государств-членов ООН, всего мирового сообщества, в политических и дипломатических кругах, в сознании людей, причастных к принятию решений в сфере международных отношений. Многие страны увидели в этом возможность для создания конструктивной, уважительной атмосферы общения при обсуждении самых острых проблем.



Конечно, наша инициатива не была случайным шагом. Она стала логичным этапом многолетних усилий Туркменистана как миролюбивого, нейтрального государства, направленных на обеспечение мирного, устойчивого и стабильного хода международных процессов, формирование предпосылок для решения различных сложных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами и методами. Международный год мира и доверия дает такую возможность. И потому его значимость сегодня приобретает действительно глобальное измерение.



В силу различных обстоятельств мир переживает непростое время. В этой связи, как никогда прежде, необходима сплоченность всех ответственных, здоровых, миролюбивых сил, их единство и решимость противостоять негативным явлениям, угрозам подрыва глобальной архитектуры безопасности.



Выдвинув инициативу Мира и Доверия на основе диалога как единственного пути для жизнеспособного и реалистичного подхода к нынешним мировым проблемам, Туркменистан исходит из необходимости более активного и эффективного использования всего арсенала политики и дипломатии, общественного мнения, исторического опыта, накопленного гуманистического и культурного багажа. Требуются конструктивная мобилизация потенциалов, политическая зрелость, воля и принципиальность мирового сообщества, всех государств, вне зависимости от их общественно-политического устройства, размеров, численности населения и других факторов. Сегодня все мы несем ответственность за будущее нашей планеты.



Говоря о механизмах такого объединения, я имею в виду прежде всего потенциал Организации Объединенных Наций. Нужно использовать возможности ООН как единственной международной организации, обладающей универсальной легитимностью и мандатом. Сотрудничество на платформе Мира и Доверия предполагает наличие признанных политических и правовых основ, четких и ясных принципов, заложенных в Устав ООН, – равноправия, взаимного уважения, невмешательства в суверенные дела.



Следовать им – значит сохранить мир, предсказуемость, заново выстроить опоры цивилизованного общения друг с другом.



В продвижении концепции Мира и Доверия сегодня, помимо традиционной дипломатии, необходимо подключение межпарламентских каналов общения, женской, молодежной дипломатии. Наша страна делает многое для этого. Только за последние годы Туркменистан провел у себя ряд крупных мероприятий данной направленности, в том числе представительные международные и региональные форумы. При этом исходим из того, что народная дипломатия может и должна стать важной поддержкой для дипломатии официальной, обладая дополнительными рычагами воздействия на принятие политических решений.



Важнейшую роль в налаживании уважительных и конструктивных межгосударственных связей играет информационный диалог. Рассматриваем его как важную составную часть нашей инициативы Мира и Доверия, а также выдвинутой несколько лет назад Туркменистаном глобальной формулы «Диалог – гарантия мира». Нужно использовать средства массовой информации исключительно в созидательных целях. Для этого необходимо поставить заслон киберпреступности и распространению в медиапространстве тенденциозных материалов.



Сотрудничество на платформе Мира и Доверия мы воспринимаем как системный, непрерывный процесс международного диалога, устремленный в будущее.



Он призван охватывать значительный спектр деятельности. В этом контексте считаем важным расширить проецирование критериев Мира и Доверия на решение универсальных задач в таких сферах, как изменение окружающей среды, доступ к чистой воде и воздуху, современной медицине, инклюзивному образованию, обес­печение продовольственной безопасности, другие важные вопросы социальной проблематики.



Предлагаем совместно с партнерами из заинтересованных государств и международных организаций разработать под эгидой Мира и Доверия новую перспективную «Дорожную карту сотрудничества». Готовы к обсуждению содержательных и организационных аспектов этой инициативы.



Уважаемые участники!



Сегодня, 12 декабря, Туркменистан отмечает историческую дату – тридцатую годовщину международного признания статуса постоянного нейтралитета нашего государства.



За этот период туркменский нейтралитет показал свою жизнеспособность, полное соответствие национальным целям, стратегическим задачам и ориентирам на мировой арене.



Неоспоримым является эффективность и стабилизирующее воздействие нейтралитета Туркменистана на ход региональных процессов, развитие и упрочение братских, дружественных и взаи­мовыгодных отношений между государствами Центральной Азии и сопредельными с ней странами и регионами – нашими традиционными партнерами.



Практика показала полное соответствие базовых принципов туркменского нейтралитета интересам и приоритетам деятельности ООН, реализации ее широкомасштабных программ и стратегий. Наша страна всегда готова ставить свой нейтралитет на службу миру, взаимопониманию, сотрудничеству, выполнению Целей устойчивого развития.



Постоянный нейтралитет определяет как цели Туркменистана на международной арене, так и средства их достижения, включая такие инструменты, как превентивная дипломатия, активное миротворчество, посреднические функции.



Туркменистан выдвинул ряд инициатив, в том числе об учреждении палаты посредничества ООН, придании нейтральным и внеблоковым государствам статуса приоритетных партнеров ООН в ее миротворческих усилиях. Исходим из необходимости географического расширения и усиления мандата Региональных центров ООН по превентивной дипломатии.



При этому хочу подчеркнуть: для Туркменистана нейтралитет – не просто модель внешней политики. Он – основа нашего мировоззрения, самовосприятия роли и ответственности как государства и народа, нашего самобытного вклада в развитие современной цивилизации.



Нейтралитет, Мир и Доверие, взаимное уважение и понимание – эти понятия определяют сегодня суть внешней политики и внутригосударственного устройства Туркменистана, получив свое подкрепление на законодательном уровне.



И потому наш нейтралитет неизменен, не подвержен внешней конъюнктуре, временным, ситуативным факторам. Все подходы к вопросам глобальной, региональной и двусторонней повестки, все свои инициативы и практические действия Туркменистан строго соотносит и будет соотносить со статусом постоянного нейтралитета.



Дорогие друзья!



Наш Форум – это конкретный и ясный посыл миру, призыв к повышению ответственности, дальновидности, солидарности, а также к консолидации усилий международного сообщества во имя мира и прогресса.



Рассчитываем, что понятия мира и доверия как базовые политико-философские категории найдут свою поддержку со стороны Сообщества Наций, станут платформой для создания современной, прочной, целостной глобальной архитектуры будущего. Нам вместе многое предстоит сделать для оздоровления международной обстановки, восстановления доверия и культуры политического диалога. Сегодняшний Форум – важный шаг в этом направлении.



Желаю всем участникам успехов в их деятельности на благо мира, взаимопонимания и сотрудничества.



Уважаемые участники!



Мы завершаем работу Международного форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию нейтралитета Туркменистана.



В ходе сегодняшнего заседания прозвучали важнейшие идеи и концепции, ценные оценки и предложения, которые, несомненно, найдут должную поддержку и понимание, будут использоваться и применяться в реальной политико-дипломатической работе, сотрудничестве и партнерском взаимодействии государств, в деятельности международных объединений и организаций.



Особенность состоявшегося Форума – в его открытости и готовности участников к совместному поиску решения важнейших ­вопросов современности, их умении воспринимать различные точки зрения, уважительно относиться к доводам и аргументам сторон. В этом и состоит ценность диалога как самого перспективного, разумного, а возможно и единственного пути, на котором можно добиться действительно значимых результатов, создавать условия для достижения баланса и учета законных интересов, выстраивать реалистичные и перспективные подходы, добиваясь согласия и конструктивных компромиссов по самым сложным проблемам.



В этом смысле Форум задал правильные, жизнеспособные геополитические и экономические векторы на долгосрочный период.



Его содержание и посылы устремлены в будущее, ориентированы на широкие горизонты стратегического планирования, определения приоритетов, упорядоченного, системного анализа мировых тенденций в политике, экономике, социально-гуманитарной сфере, по целому ряду тем устойчивого развития.



Считаю, что выступления руководителей и членов делегаций, состоявшийся широкий обмен мнениями со всей очевидностью показали, что все мы объединены общим пониманием главной, объективной и неоспоримой реальности – необходимости создания целостной, неделимой и отвечающей подлинным интересам всех народов планеты системы ­безопасности и развития.



Построить такую систему возможно при одном фундаментальном условии – наличии доброй воли, взаимного доверия и высокой ответственности за судьбу мира. Стремлением утвердить эти понятия, превратить их в определяющий фактор мировой политики и была продиктована инициатива объявить 2025 год Международным годом мира и доверия.



Уважаемые участники!

Дорогие друзья!



Форум завершается. Он подтвердил, что ценности и идеалы, вынесенные в его название – Мир и Доверие, обретают все больше сторонников, становясь уже не абстрактными понятиями, а реальными и действенными факторами глобального развития, моральной опорой и движущей силой конструктивного взаимодействия и сотрудничества.



Конечно, предстоит еще много сделать, чтобы утвердить и закрепить в сознании и политической практике эти принципы. Но нет сомнения, что мы находимся на правильном пути.



И потому я убежден, что Ашхабадский форум, порожденные им созидательные импульсы послужат дальнейшей плодотворной совместной работе, принесут видимые результаты в интересах мира и прогресса человечества.



Еще раз от имени Президента и народа Туркменистана выражаю самую искреннюю признательность всем делегациям за участие в Форуме, содержательные выступления и инициативы.



Поздравляю вас с праздником – Международным днем нейтралитета и наступающим Новым, 2026 годом!



Желаю всем крепкого здоровья и новых успехов!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"