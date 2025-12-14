Глава Туркменистана поздравил работников нефтегазовой сферы

АШХАБАД, 14 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам сферы нефтегазовой промышленности и геологии страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Уважаемые нефтяники, газовики и геологи!



От всей души поздравляю с широко отмечаемым в независимой нейтральной Отчизне Днем работников нефтегазовой промышленности и геологии!



Вашим упорным и усердным трудом в нефтегазовом секторе национальной экономики достигаются впечатляющие успехи. Осуществляемая в отрасли комплексная деятельность укрепляет позицию нашей страны в числе мировых лидеров по запасам углеводородного сырья. Исходя из этого, мы даем старт крупным международным проектам, ставим грандиозные цели, достижение которых позволит использовать углеводородные ресурсы, прежде всего в интересах благополучия нашего народа, грядущих поколений, а также народов соседних государств.



В результате усилий Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага 14 декабря 2009 года состоялся запуск международного газопровода Туркменистан–Китай. Весьма символично, что эта дата, золотыми буквами вписанная в страницы истории, отмечается в нашей стране как День работников нефтегазовой промышленности и геологии.



В контексте обеспечения всестороннего развития суверенной Отчизны были приняты национальные и государственные программы. Согласно им сегодня, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, реализуются масштабные меры для достижения намеченных целей по созданию в стране крупных индустриальных комплексов, газовой сети и освоению перспективных месторождений нефти и газа.



В числе достижений отрасли можно отметить открытие в различных уголках нашей Родины новых нефтегазовых ­месторождений, газопроводы Туркменистан–Китай и Восток–Запад, проект ныне реализуемого транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.



В Международный год мира и доверия Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг благословил строительство важного звена упомянутого проекта по маршруту Серхетабат–Герат, именуемого «Arkadagyň ak ýoly». Данное событие в очередной раз свидетельствует о неизменном стремлении Отчизны существенно содействовать долгосрочному прогрессу наших государств и обеспечивать устойчивое развитие на пространстве региона.



Дорогие нефтяники, газовики и геологи!



Обнаруженная в результате усердных поисков отечественных геологов газовая кладовая «Galkynyş», являющаяся одним из крупнейших в мире месторождений горючего ископаемого, имеет колоссальное экономическое значение для нашей страны и региона в целом. Его поэтапное освоение открывает новые горизонты в контексте расширения поставок туркменского природного газа на международные рынки. Число государств, проявляющих спрос на туркменские энергоносители, сегодня существенно возрастает. Известные мировые компании и международные финансовые структуры также весьма заинтересованы в сотрудничестве с нашей страной в данной сфере и инвестировании в нее. Растущий интерес обусловлен и созданием благоприятного инвестиционного климата для освоения лицензированных блоков на туркменском участке Каспийского моря.



В соответствии с «Программой Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» и Программой «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» предусмотрена реализация комплексных мер с целью существенного повышения уровня производства в нефтегазовой промышленности страны.



Успешное освоение нефтегазоносных месторождений в нашей Отчизне, обладающей колоссальными природными ресурсами, демонстрирует ускоренный темп работ в данном направлении. Освоение нефтегазовых месторождений и добыча углеводородного сырья с последующей поставкой потребителям непосредственно предусматривают соблюдение требований в области охраны окружающей среды, выполнение данных процессов согласно экологическим стандартам, а также снижение воздействия на климат. Все это – главные задачи. Убежден, что работники нефтегазовой отрасли и геологии, перенимая передовую мировую практику, будут и впредь вносить существенный вклад в выполнение обязательств Туркменистана в этой области.



Уважаемые работники нефтегазовой промышленности и геологии!



Независимая нейтральная Отчизна стремится использовать природные ресурсы не только в национальных интересах, но и в интересах других народов региона и мира. И потому диверсификация экспортных возможностей отрасли, создание разветвленной сети трубопроводов составляют один из приоритетов энергетической стратегии нашего государства. Принимаемые в этом отношении меры ориентированы на поддержание энергетической безопасности, благополучие стран региона и на формирование экономически устойчивой среды. Мы и впредь продолжим работу в данном направлении.



Уважаемые нефтяники, газовики и геологи!



Еще раз от всей души поздравляю с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"