Глава МИД Туркменистана провел встречи с зарубежными гостями

АШХАБАД, 15 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 декабря руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречи с главами ряда зарубежных делегаций, приглашенных в страну для участия в торжественных мероприятиях в честь празднования 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

В частности, состоялись встречи с заместителем генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Син Цуем, премьер-министром Королевства Эсватини Расселом Дламини, министром иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Абдисаламом Абди Али.

Было проведено обсуждение приоритетных вопросов развития двустороннего сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"