В Ашхабад прибыл новый посол Экваториальной Гвинеи

АШХАБАД, 16 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 декабря прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Экваториальная Гвинея (с резиденцией в Москве) Лусиано Нкого Ндонг Айекаба посетил МИД Туркменистана и вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

В ходе встреч посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, состоялось обсуждение ключевых аспектов развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и Экваториальной Гвинеей были установлены 8 декабря 1992 года на основе совместного коммюнике.

ИП "ТУРКМЕНинформ"