Сан-Томе и Принсипи стала 160-й страной, с которой Туркменистан установил дипломатические отношения

АШХАБАД, 16 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". На минувшей неделе в Ашхабаде в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоялась церемония подписания Протокола об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Демократической Республикой Сан-Томе и Принсипи.

Подписи под документом поставили заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов и министр здравоохранения Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи Селсу Ваз ду Насименту Матуш.

Таким образом, Сан-Томе и Принсипи стала 160-й страной, которой у Туркменистана установлены дипломатические отношения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"