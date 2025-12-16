Сан-Томе и Принсипи стала 160-й страной, с которой Туркменистан установил дипломатические отношения

Сан-Томе и Принсипи стала 160-й страной, с которой Туркменистан установил дипломатические отношения16.12.2025 10:40
АШХАБАД, 16 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". На минувшей неделе в Ашхабаде в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоялась церемония подписания Протокола об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Демократической Республикой Сан-Томе и Принсипи.
Подписи под документом поставили заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов и министр здравоохранения Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи Селсу Ваз ду Насименту Матуш.
Таким образом, Сан-Томе и Принсипи стала 160-й страной, которой у Туркменистана установлены дипломатические отношения.
ИП "ТУРКМЕНинформ"