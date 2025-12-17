Туркменские алабаи включены в список ЮНЕСКО

АШХАБАД, 17 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 декабря в Ашхабаде в Центре Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и Международной ассоциации «Türkmen alabaý itleri» была проведена торжественная церемония вручения Сертификата о включении национальной номинации «Искусство разведения туркменского алабая» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Решение о включении номинации было принято на прошедшем недавно в Нью-Дели сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.

В рамках церемонии также была проведена выставка работ художников, фотографов, мастеров коврового дела, посвященная алабаям. Кроме того, на открытом манеже Ашхабадского конноспортивного комплекса состоялся показ прославленных алабаев страны и победителей Международного конкурса «Ýylyň türkmen edermen alabaýy».

ИП "ТУРКМЕНинформ"