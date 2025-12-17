Опубликована итоговая декларация Международного форума мира и доверия

АШХАБАД, 17 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". По итогам Международного форума, посвященного Международному году мира и доверия (2025 год), Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, который был проведен в туркменской столице 12 декабря, представлена Ашхабадская декларация.

Документ гласит:

"Мы, участники Международного форума, посвящённого Международному году мира и доверия (2025 год), Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, собравшиеся 12 декабря 2025 года в городе Ашхабад по приглашению Правительства Туркменистана в сотрудничестве с Организацией Объединённых Наций, действуя во исполнение Резолюции Генеральной Ассамблеи 78/266 от 21 марта 2024 года, которой 2025 год был провозглашён «Международным годом мира и доверия», и руководствуясь стремлением укреплять многосторонний диалог, взаимопонимание и сотрудничество между государствами в интересах мира, безопасности и устойчивого развития,



Подтверждая нашу приверженность целям и принципам Устава Организации Объединённых Наций, включая суверенное равенство государств, уважение территориальной целостности, невмешательство во внутренние дела и мирное урегулирование споров, которые остаются ключевыми принципами и прочным фундаментом современного международного порядка,



Вновь подтверждая нашу неизменную приверженность укреплению многосторонности, основанной на универсальном уважении международного права, и признавая центральную роль Организации Объединённых Наций в содействии построению мирного, стабильного и процветающего мира, а также в эффективном решении глобальных вызовов посредством инклюзивного диалога и совместных действий,



Напоминая о Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций 70/1 от 25 сентября 2015 года «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», в которой она приняла всеобъемлющий, рассчитанный на перспективу и предусматривающий учёт интересов людей комплекс универсальных и преобразующих Целей и задач в области устойчивого развития,



Напоминая также о соответствующих положениях Декларации и Программы действий в области культуры мира, Пакта во имя будущего и Новой повестки дня для мира,



Напоминая далее о Резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций 50/80 A от 12 декабря 1995 года, 69/285 от 3 июня 2015 года и 79/274 от 21 марта 2025 года о «Постоянном нейтралитете Туркменистана» и подтверждая твёрдую поддержку статуса постоянного нейтралитета, провозглашённого и неизменно проводимого Туркменистаном, который стал важным фактором укрепления мира, стабильности и сотрудничества на региональном и глобальном уровнях,



Ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций 71/275 от 2 февраля 2017 года о провозглашении Международного дня нейтралитета и 75/28 от 7 декабря 2020 года о Роли и значимости политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития,



Напоминая об Ашхабадских Итоговых документах 2015 и 2020 годов и отмечая усилия Правительства Туркменистана по институционализации диалога по вопросам нейтралитета, превентивной дипломатии и мира в соответствии с принципами и целями Устава Организации Объединённых Наций,



Приветствуя результаты совещания Высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по региональным зонам мира, созванного Председателем Генеральной Ассамблеи

7 июля 2025 года в Центральных учреждениях Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке во исполнение Резолюции 79/5 от 24 октября 2024 года, а также продолжающиеся усилия по укреплению Зоны мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии как регионального воплощения мира, основанного на нейтралитете, и превентивной дипломатии,



Приветствуя также создание и продолжение работы Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, неформальной группы, учреждённой по инициативе Туркменистана в августе 2020 года и действующей на основании Итоговой декларации первой Министерской встречи Группы как механизма поддержания широкого многостороннего диалога по практическому применению принципов нейтралитета в предотвращении конфликтов, устранении их коренных причин и последствий конфликтов, решении гуманитарных проблем и продвижении нейтралитета в международных отношениях,



Признавая возрастающую взаимозависимость между миром, безопасностью и устойчивым развитием и подчёркивая, что доверие, взаимное уважение, взаимопонимание и нейтралитет являются важнейшими элементами международного порядка,



Напоминая, что 2025 год знаменует собой 30-летие постоянного нейтралитета Туркменистана, который стал примером конструктивной и миролюбивой внешней политики, способствующей укреплению доверия и сотрудничества между народами,



I. Укрепление мира, доверия и диалога



1. Подтверждаем, что мир, доверие и диалог остаются важнейшими опорами международных отношений и фундаментом справедливого, инклюзивного и безопасного мирового порядка, признавая, что эти принципы составляют моральную и политическую основу сотрудничества между народами и государствами, и что без доверия и диалога не может быть устойчивого мира, безопасности и развития;



2. Подчёркиваем, что в условиях всё более сложного и взаимозависимого мира культуру мира и доверия необходимо укреплять посредством постоянной политической воли, открытого общения и подлинного многостороннего диалога, как это отражено в целях и принципах Устава Организации Объединённых Наций, и в этой связи приветствуем деятельность Альянса цивилизаций Организации Объединённых Наций;



3. Напоминаем в этой связи о резолюциях Генеральной Ассамблеи 76/299 от 28 июля 2022 года и 78/266 от 21 марта 2024 года, в которых Ассамблея постановила отмечать Международные годы мира и доверия каждые пять лет с целью поддержания постоянного внимания к продвижению идеалов мира и доверия, и приветствуем объявление 2030 года следующим Международным годом мира и доверия с тем, чтобы продолжать консолидировать усилия по предотвращению конфликтов, поощрению диалога и укреплению взаимопонимания между народами;



4. Приветствуем Резолюцию Генеральной Ассамблеи о провозглашении 16 мая Международным днём мирного сосуществования, направленную на мобилизацию усилий международного сообщества по продвижению мира, терпимости, инклюзивности, взаимопонимания и солидарности, а также выражения приверженности стремлению жить и действовать сообща, сохраняя единство без отказа от различий и многообразия;



5. Призываем все государства-члены, структуры системы Организации Объединённых Наций, региональные и субрегиональные организации, а также гражданское общество, включая неправительственные организации и отдельных лиц, продолжать активно содействовать проведению Международных годов мира и доверия путём организации образовательных, культурных и политических инициатив, которые укрепляют взаимное уважение, терпимость и сотрудничество между народами и способствуют созданию атмосферы доверия и взаимопонимания во всех областях международного сотрудничества;



6. Признаём, что национальная политика нейтралитета, последовательно проводимая рядом государств, служит важным инструментом предотвращения конфликтов, укрепления основанных на доверии и взаимном уважении отношений и создания благоприятных условий для укрепления стабильности и содействия конструктивному диалогу на региональном и глобальном уровнях;



7. Признаём также лидерство Туркменистана, который посредством политики постоянного нейтралитета последовательно продвигает системный подход к международным отношениям, основанный на диалоге, мире и доверии, инициируя и реализуя глобальные кампании в рамках Международного года диалога как гарантии мира, 2023 год, и Международных годов мира и доверия, которые служат практической моделью мер укрепления доверия;



8. Подтверждаем, что этот многомерный подход, основанный на политике нейтралитета и руководствующийся принципом равной и неделимой безопасности, способствует не только политической стабильности, но и социальной, экономической, экологической и гуманитарной устойчивости, укрепляя тем самым глобальную культуру мира;



II. Укрепление превентивной дипломатии и посредничества



9. Подчёркиваем важность превентивной дипломатии как одного из ключевых инструментов предотвращения конфликтов и поддержания международного мира, который должен применяться в строгом соответствии с принципами и целями Устава Организации Объединённых Наций;



10. Напоминаем о единогласном принятии Советом Безопасности ООН Резолюции 2788, в которой содержится настоятельный призыв к эффективному использованию механизмов мирного урегулирования споров, предусмотренных статьёй 33 Устава Организации Объединённых Наций, включая посредничество;



11. Поощряем эффективное использование территорий нейтральных государств для проведения мирных переговоров и процессов урегулирования конфликтов, включая создание специализированных площадок для посредничества, и отмечаем с признательностью предложение Туркменистана о создании на своей территории Палаты посредничества во имя мира под эгидой Организации Объединённых Наций, что требует рассмотрения государствами-членами и системой ООН, как отмечено в Резолюции Генеральной Ассамблеи 79/274;



12. Приветствуем поручение Генеральной Ассамблеи в адрес Генерального секретаря Организации Объединённых Наций разработать в рамках имеющихся ресурсов в консультации с государствами-членами Организации Объединённых Наций и другими соответствующими сторонами Руководство по соблюдению и осуществлению принципов нейтралитета во имя мира и безопасности, уделив особое внимание обобщению накопленного опыта и ключевых принципов эффективного применения нейтралитета в международных отношениях;



13. Подчёркиваем важную роль Регио­нального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, расположенного в Ашхабаде, в соответствии с его мандатом в содействии диалогу и сотрудничеству во имя мира и стабильности в регионе и за его пределами, и поощряем создание и укрепление аналогичных механизмов в других регионах;



14. Отмечаем опыт Организации Объединённых Наций в деле миротворчества, основанный на широком применении политико-дипломатических средств и методов превентивной дипломатии, и в целях развития прикладного характера нейтралитета, осуществления в этой связи научно-исследовательской и образовательной деятельности, а также принимая во внимание Резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций «Университет мира», приветствуем предложение Туркменистана о создании в сотрудничестве с Организацией Объединённых Наций Университета мира и нейтралитета;



III. Продвижение Концепции глобальной безопасности на основе нейтралитета



15. Приветствуем деятельность Туркменистана по разработке Концепции глобальной безопасности, основанной на нейтралитете, направленной на формирование современного понимания коллективного мира, основанного на доверии, уважении суверенитета, нейтралитете и невмешательстве, призванной дополнить развивающуюся глобальную архитектуру безопасности практическими механизмами, которые устраняют различия и отдают приоритет мирному сосуществованию над конфронтацией;



16. Приглашаем государства-члены Организации Объединённых Наций, Движение неприсоединения и другие региональные и международные организации приветствовать продолжающиеся усилия по разработке и продвижению Концепции глобальной безопасности, основанной на нейтралитете под эгидой Организации Объединённых Наций в качестве основы для достижения консенсуса и укрепления многостороннего сотрудничества, руководствуясь принципами и целями, закреплёнными в Уставе Организации Объединённых Наций;



17. Признаём, что нейтралитет в своей постоянной и активной форме воплощает не безразличие, а ответственность – принципиальную приверженность предотвращению конфликтов посредством беспристрастности, добрых услуг, посредничества и укрепления доверия, при сохранении конструктивного взаимодействия со всеми сторонами в интересах международного мира и безопасности;



IV. Синергия мира, доверия и устойчивого развития



18. Вновь подтверждаем, что устойчивое развитие невозможно без мира и безопасности, а мир и безопасность будут под угрозой без устойчивого развития, как подчёркивается в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;



19. Подчёркиваем, что нейтралитет имеет глубокое гуманитарное измерение, основанное на универсальных принципах, включая принципы человечности, беспристрастности и недискриминации, и что нейтральные государства играют важную роль в содействии оказанию гуманитарной помощи в условиях конфликтов, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;



20. Поощряем инициативы, способствующие равноправному участию и полному вовлечению женщин, а также значимому участию молодёжи во всех усилиях по поддержанию и укреплению мира и безопасности;



21. Приветствуем инициативы о провозглашении Международного дня многоязычной дипломатии и Международного дня посредничества в качестве инструментов и рамок для укрепления мира и взаимопонимания между народами;



22. Признаём потенциал цифровых технологий и искусственного интеллекта в деле содействия миру, диалогу и устойчивому развитию, в то же время решительно подчёркивая необходимость обеспечения их этического использования в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединённых Наций;



V. Поддержание сотрудничества в будущем



23. Приветствуем инициативу Туркменистана по изучению возможности разработки Глобального кодекса международного доверия в качестве дополнительного инструмента для продвижения равенства, взаимного уважения, доверия и общей ответственности, основанных на принципах Устава Организации Объединённых Наций;



24. Подтверждаем важность регулярного проведения международных и региональных форумов, посвящённых вопросам нейтралитета, мира и доверия, в соответствии с обязательствами, закреплёнными в Ашхабадских итоговых документах 2015 и 2020 годов;



25. Призываем государства-члены Организации Объединённых Наций укреплять механизмы многостороннего сотрудничества как основу для глобального мира и выражаем поддержку предложению Туркменистана провозгласить 2028 год Годом международного права, что станет отражением коллективных усилий по укреплению универсальности и верховенства норм и принципов международного права, закреплённых в Уставе Организации Объединённых Наций;



26. Выражаем глубокую признательность народу и Правительству Туркменистана за проведение Международного форума, посвящённого Международному году мира и доверия (2025 год), Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, и за их последовательный вклад в укрепление глобального мира, стабильности и сотрудничества посредством последовательной реализации принципов постоянного нейтралитета;



27. Подтверждаем нашу готовность продолжать взаимодействие в рамках Организации Объединённых Наций, региональных организаций и двусторонних механизмов для обеспечения практической реализации идей и предложений, выработанных в ходе Форума;



28. Призываем все государства-члены, органы Организации Объединённых Наций и соответствующих партнёров продолжать укреплять дух диалога, доверия и партнёрства, обеспечивая тем самым, чтобы мир и доверие оставались прочным наследием Организации Объединённых Наций и определяющими приоритетами международного сотрудничества в XXI веке."

