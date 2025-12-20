Глава Туркменистана провел в Токио ряд встреч

Глава Туркменистана провел в Токио ряд встреч20.12.2025 11:27
НОВОСТИ В МИРЕ, 20 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, пребывающий с рабочим визитом в Японии, провел в Токио ряд встреч с представителями японских официальных и деловых кругов.
В частности, состоялись встречи с председателем японо-туркменской межпарламентской группы дружбы Эндо Тошиаки, председателем Палаты представителей парламента Японии Фукуширо Нукага, руководителями ведущих японских компаний, таких как «Sumitomo Corporation», «Toyo Engineering Corporation», «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.», «Muroosystems Corporation», «ITOCHU Corporation», «Tokyo Boeki Eurasia Limited», «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.», «Mitsubishi Corporation», «ARGONAVT Corporation», а также «Calik holding», «Gap Inşaat ve Diş Ticaret A.Ş.».
Кроме того, глава Туркменистана провел встречу с императором Японии Нарухито ,с которым обменялся мнениями о дальнейшем развитии туркмено-японского сотрудничества.
ИП "ТУРКМЕНинформ"