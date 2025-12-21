advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
21.12.2025 / 15:36 msk / 17:36 trk
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава Туркменистана выступил с речью на встрече с деловыми кругами Японии
21.12.2025 11:57

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие во встрече с представителями японских деловых кругов.

В выступлении главы Туркменистана на встрече говорилось:

"Уважаемые члены Японо-туркменского комитета по сотрудничеству, представители японского бизнес-сообщества, дамы и господа,

Искренне рад приветствовать вас – руководителей и представителей ведущих японских компаний – наших надежных, проверенных временем партнеров, с которыми Туркменистан связывают годы плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить вам признательность за инициативу организации этой встречи и возможность обстоятельно обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-японского экономического партнерства.

Туркменистан продолжает последовательно углуб­лять уже сложившиеся и хорошо зарекомендовавшие себя формы сотрудничества с японскими компаниями, одновременно с этим мы нацелены на выход к новым, более масштабным и амбициозным целям.

Взаимодействие между Туркменистаном и Японией носит долгосрочный, устойчивый и многоплановый характер.

Оно всегда выстраивалось и продолжает строиться на принципах взаимного уважения, доверия и прагматичной выгоды.

Для Туркменистана Япония является образцом высокотехнологичного развития, инновационного подхода к экономике, гармоничного сочетания промышленного роста и экологической ответственности.

Достижения японских компаний в области науки, промышленности, управления производственными процессами и корпоративного менеджмента служат для нас важным ориентиром в деле модернизации и повышения конкурентоспособности национальной экономики.

Осознавая необходимость комплексного обновления экономической модели, Туркменистан сосредоточил свои усилия на ряде приоритетных задач. Среди них – внедрение инновационных стратегий развития, ускоренная индустриализация, «зеленый переход», диверсификация энергетического сектора, а также развитие национальной и международной транспортно-логистической связанности. По каждому из этих направлений мы видим реальные и взаимовыгодные возможности для активного участия японского бизнеса.

Мы высоко ценим и с благодарностью отмечаем многолетнюю успешную деятельность крупных японских компаний в Туркменистане.

Такие компании, как «Itochu», «Kawasaki», «Mitsubishi», «Sojitz», «Toyo», «Mitsui», «Sumitomo», «Komatsu», «Toyota», а также ряд других, внесли и продолжают вносить весомый вклад в развитие турк­менской экономики. Их участие в реализации масштабных проектов в энергетике, добыче минеральных ресурсов, химической промышленности, транспорте и агропромышленном комплексе стало наглядным примером эффективного и ответственного партнерства.

За последние годы при участии японских компаний в Туркменистане были введены в эксплуатацию крупные современные промышленные объекты. В их числе – газохимические комплексы по производству аммиака и карбамида в Мары и Гарабогазе, завод полимеров в Киянлы, завод по производству бензина из природного газа в Овадандепе, газотурбинная электростанция в Чарджевском этрапе. Эти проекты имеют не только экономическое, но и стратегическое значение, способствуя технологическому обновлению и диверсификации промышленного потенциала страны.

Результаты нашей совместной работы позволяют сегодня с еще большим оптимизмом смотреть в будущее. Туркменистан готов предложить японским деловым кругам благоприятные условия для долгосрочных инвестиций и взаи­мовыгодного партнерства.

В числе приоритетных направлений мы выделяем энергетику, включая возобновляемые источники энергии, транспорт и логистику, высокотехнологичные и экологически ориентированные производства, управление водными ресурсами, модернизацию инфраструктурных объектов, а также подготовку и повышение квалификации специалистов.

Мы готовы активно продвигать японские технологии и продукцию на рынок Туркменистана, прежде всего в таких сферах, как машиностроение, электроника и химическая промышленность.

В то же время Туркменистан заинтересован в прив­лечении передовых японских технологий и практик в области водосбережения, водоочистки, управления отходами, «зеленой» и водородной энергетики.

Как известно, во время нашей апрельской встречи мы уже затрагивали вопрос об актуальности перехода к циркулярной экономике. Сегодня в Туркменистане этому направлению уделяется особое внимание.

Мы последовательно работаем над модернизацией промышленной инфраструктуры, развитием переработки отходов и внедрением принципов рационального использования ресурсов. Нам хорошо известны в этой сфере передовые решения и технологии японских компаний, таких, как «Mitsubishi», «Toyota», «Mitsui», «Sumitomo».

В этой связи хотел бы предложить японским компаниям рассмотреть ряд конкретных инициатив.

Первое, с целью максимального сокращения объемов отходов, направляемых на полигоны, за счет их сортировки, переработки и повторного использования, предлагаем разработать проект строительства современного завода по переработке бытовых и строительных отходов.

Второе, считаем также целесообразным проект, направленный на повышение уровня очистки сточных вод до возможности их повторного использования в промышленности и коммунальном хозяйстве.

Третье, для сокращения объемов пластика в окружающей среде и возврата полиэтилена во вторичный оборот готовы изучить проекты строительства мини-заводов по переработке пластиковых ПЭТ-бутылок.

Четвертое, в целях уменьшения количества опасных и трудноразлагаемых отходов, содержащих металл, пластик и электронные компоненты, предлагаем изучить возможность реализации проекта мини-завода по переработке бытовой техники.

Накопленный за годы сотрудничества опыт убедительно показал высокий уровень доверия и надежности в наших отношениях. Этому способствует дружественный характер межгосударственных связей, взаимное понимание и уважение интересов друг друга.

В заключение хотел бы подтвердить твердую и неизменную приверженность Туркменистана развитию и расширению партнерских отношений с Японией, а также готовность и впредь оказывать всестороннюю поддержку японскому деловому присутствию в нашей стране на долгосрочной основе.

Убежден, что сегодняшняя встреча станет еще одним важным шагом на пути к реализации новых совместных инициатив и проектов, отвечающих интересам обеих сторон."

ИП "ТУРКМЕНинформ"

