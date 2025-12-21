Глава Туркменистана выступил с речью на встрече с деловыми кругами Японии

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие во встрече с представителями японских деловых кругов.

В выступлении главы Туркменистана на встрече говорилось:

"Уважаемые члены Японо-туркменского комитета по сотрудничеству, представители японского бизнес-сообщества, дамы и господа,



Искренне рад приветствовать вас – руководителей и представителей ведущих японских компаний – наших надежных, проверенных временем партнеров, с которыми Туркменистан связывают годы плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества.



Пользуясь случаем, хотел бы выразить вам признательность за инициативу организации этой встречи и возможность обстоятельно обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-японского экономического партнерства.



Туркменистан продолжает последовательно углуб­лять уже сложившиеся и хорошо зарекомендовавшие себя формы сотрудничества с японскими компаниями, одновременно с этим мы нацелены на выход к новым, более масштабным и амбициозным целям.



Взаимодействие между Туркменистаном и Японией носит долгосрочный, устойчивый и многоплановый характер.



Оно всегда выстраивалось и продолжает строиться на принципах взаимного уважения, доверия и прагматичной выгоды.



Для Туркменистана Япония является образцом высокотехнологичного развития, инновационного подхода к экономике, гармоничного сочетания промышленного роста и экологической ответственности.



Достижения японских компаний в области науки, промышленности, управления производственными процессами и корпоративного менеджмента служат для нас важным ориентиром в деле модернизации и повышения конкурентоспособности национальной экономики.



Осознавая необходимость комплексного обновления экономической модели, Туркменистан сосредоточил свои усилия на ряде приоритетных задач. Среди них – внедрение инновационных стратегий развития, ускоренная индустриализация, «зеленый переход», диверсификация энергетического сектора, а также развитие национальной и международной транспортно-логистической связанности. По каждому из этих направлений мы видим реальные и взаимовыгодные возможности для активного участия японского бизнеса.



Мы высоко ценим и с благодарностью отмечаем многолетнюю успешную деятельность крупных японских компаний в Туркменистане.



Такие компании, как «Itochu», «Kawasaki», «Mitsubishi», «Sojitz», «Toyo», «Mitsui», «Sumitomo», «Komatsu», «Toyota», а также ряд других, внесли и продолжают вносить весомый вклад в развитие турк­менской экономики. Их участие в реализации масштабных проектов в энергетике, добыче минеральных ресурсов, химической промышленности, транспорте и агропромышленном комплексе стало наглядным примером эффективного и ответственного партнерства.



За последние годы при участии японских компаний в Туркменистане были введены в эксплуатацию крупные современные промышленные объекты. В их числе – газохимические комплексы по производству аммиака и карбамида в Мары и Гарабогазе, завод полимеров в Киянлы, завод по производству бензина из природного газа в Овадандепе, газотурбинная электростанция в Чарджевском этрапе. Эти проекты имеют не только экономическое, но и стратегическое значение, способствуя технологическому обновлению и диверсификации промышленного потенциала страны.



Результаты нашей совместной работы позволяют сегодня с еще большим оптимизмом смотреть в будущее. Туркменистан готов предложить японским деловым кругам благоприятные условия для долгосрочных инвестиций и взаи­мовыгодного партнерства.



В числе приоритетных направлений мы выделяем энергетику, включая возобновляемые источники энергии, транспорт и логистику, высокотехнологичные и экологически ориентированные производства, управление водными ресурсами, модернизацию инфраструктурных объектов, а также подготовку и повышение квалификации специалистов.



Мы готовы активно продвигать японские технологии и продукцию на рынок Туркменистана, прежде всего в таких сферах, как машиностроение, электроника и химическая промышленность.



В то же время Туркменистан заинтересован в прив­лечении передовых японских технологий и практик в области водосбережения, водоочистки, управления отходами, «зеленой» и водородной энергетики.



Как известно, во время нашей апрельской встречи мы уже затрагивали вопрос об актуальности перехода к циркулярной экономике. Сегодня в Туркменистане этому направлению уделяется особое внимание.



Мы последовательно работаем над модернизацией промышленной инфраструктуры, развитием переработки отходов и внедрением принципов рационального использования ресурсов. Нам хорошо известны в этой сфере передовые решения и технологии японских компаний, таких, как «Mitsubishi», «Toyota», «Mitsui», «Sumitomo».



В этой связи хотел бы предложить японским компаниям рассмотреть ряд конкретных инициатив.



Первое, с целью максимального сокращения объемов отходов, направляемых на полигоны, за счет их сортировки, переработки и повторного использования, предлагаем разработать проект строительства современного завода по переработке бытовых и строительных отходов.



Второе, считаем также целесообразным проект, направленный на повышение уровня очистки сточных вод до возможности их повторного использования в промышленности и коммунальном хозяйстве.



Третье, для сокращения объемов пластика в окружающей среде и возврата полиэтилена во вторичный оборот готовы изучить проекты строительства мини-заводов по переработке пластиковых ПЭТ-бутылок.



Четвертое, в целях уменьшения количества опасных и трудноразлагаемых отходов, содержащих металл, пластик и электронные компоненты, предлагаем изучить возможность реализации проекта мини-завода по переработке бытовой техники.



Накопленный за годы сотрудничества опыт убедительно показал высокий уровень доверия и надежности в наших отношениях. Этому способствует дружественный характер межгосударственных связей, взаимное понимание и уважение интересов друг друга.



В заключение хотел бы подтвердить твердую и неизменную приверженность Туркменистана развитию и расширению партнерских отношений с Японией, а также готовность и впредь оказывать всестороннюю поддержку японскому деловому присутствию в нашей стране на долгосрочной основе.



Убежден, что сегодняшняя встреча станет еще одним важным шагом на пути к реализации новых совместных инициатив и проектов, отвечающих интересам обеих сторон."

ИП "ТУРКМЕНинформ"