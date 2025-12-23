Глава Туркменистана принял участие в неформальном саммите СНГ

АШХАБАД, 23 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предпринял рабочий визит в Санкт-Петербург, где состоялся неформальный саммит глав государств-членов Содружества Независимых Государств.

В ходе встречи главы государств обсудили приоритетные вопросы регионального сотрудничества в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики и торговли, транспорта и логистики, энергетики, экологии, гуманитарном направлении. Также были рассмотрены итоги работы, проделанной в текущем году в рамках Содружества, определены цели на перспективу.

В честь высоких гостей был дан неформальный обед от имени Президента Российской Федерации, организован концерт в Государственном Эрмитаже.

По завершении программы саммита глава Туркменистана отбыл на родину.

ИП "ТУРКМЕНинформ"