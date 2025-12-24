Подведены итоги Кубка Туркменистана по теннису

АШХАБАД, 24 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 декабря в многофункциональном спорткомплексе Туркменского государственного института физкультуры и спорта были проведены соревнования на Кубок Туркменистана по теннису.

В соревнованиях приняли участие 72 спортсмена (47 мужчин и 25 женщин) из Ахалского, Дашогузского, Лебапского, Марыйского велаятов и Ашхабада.

В мужском одиночном разряде победу завоевал Алланур Даянджов, в этом году ставший чемпионом Туркменистана.В женском турнире победительницей стала учащаяся 10-го класса ашхабадской специализированной средней школы №27 Айнур Мовлямова.

ИП "ТУРКМЕНинформ"