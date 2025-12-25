Глава Халк Маслахаты посетил Балканский велаят

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 25 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 декабря Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочий визит в Балканский велаят.

Поездка была предпринята с целью ознакомления с ходом социально-экономического развития региона. Глава Народного собрания ознакомился с вопросами организации международных мероприятий, которые пройдут в стране в 2026 году, а также ознакомился с проектами по их организации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"