24.02.2026 / 11:18 msk / 13:18 trk
Поздравления военнослужащим
27.01.2026 11:15

АШХАБАД, 27 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов обратился к военнослужащим и сотрудникам военных и правоохранительных органов с поздравлениями по случаю Дня защитника Отечества.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые защитники Родины!

Сердечно поздравляю Вас с Днем защитников Отечества, отмечаемым в год «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов»! Этот праздник олицетворяет собой огромное доверие, оказанное военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, защищающим священную независимость, постоянный нейтралитет, суверенитет, территориальную целостность, конституционный порядок, неприкосновенность родной Отчизны, обеспечивающим государственную безопасность, общественное спокойствие, исполнение национального законодательства и правопорядок, высокое уважение нашего мудрого народа к мужеству, отваге и святости любимой Родины.

2026 год ознаменован 35-летием священной независимости нашего постоянно нейтрального Отечества. Эта историческая дата отмечается как символ многовековых чаяний наших храбрых предков о создании независимого государства. На высоком организационном уровне и воодушевленно мы встретим всем народом славную годовщину священной независимости, проведем большую работу по широкой пропаганде значения, содержания и ценности главного праздника страны.

Отважные сыны дорогой Отчизны!

Защита Родины – это национальная школа доблести. Защитники Отечества достойно продолжают славные традиции. Доблесть и патриотизм, проявленные нашими профессионально подготовленными, физически и духовно здоровыми военнослужащими во время военных учений, проводимых в стране, символизируют преемственность принципов предков.

Это свидетельство масштабной работы в национальных Вооруженных Силах, направленной на успешное выполнение таких важных задач, как подготовка отважных воинов, всегда готовых обес­печивать мир и процветание Родины, а также образованных, верных военному делу поколений, подтверждение преданности храбрых защитников Отечества возложенному на их плечи ответственному делу защиты Родины и ее святости.

Мужественные защитники Отечества!

В 2025 году, провозглашенном «Международным годом мира и доверия», наша страна торжественно отметила 30-летие постоянного нейтралитета, в рамках празднования которого прошли крупные международные форумы и мероприятия, еще больше прославившие древние традиции мира, дружбы, братства и доверия туркменского народа. Вы должны достойно следовать этим принципам, считая долг защиты Родины превыше всего, безупречно владеть научными достижениями и военным искусством. Гордо маршируя на торжественном военном параде, приуроченном к 35-летию священной независимости, вы должны продемонстрировать миру, что являетесь достойными потомками наших славных великих личностей.

Твердо уверен, что вы будете верны высокому долгу по защите священной ­независимости, правового статуса постоянного нейтралитета нашего государства, трижды признанного на международном уровне, национальных ценностей, и, если потребуется, не пожалеете для этого своей драгоценной жизни!

Верные сыны Отечества!

Вооруженные Силы Туркменистана, действуя в соответствии с Военной доктриной, в сравнительно короткий исторический период превратились в мощную армию, постоянно оснащаемую современным оружием, военной техникой и использующую возможности цифровых систем.

В настоящее время наша страна уделяет особое внимание улучшению условий жизни, службы, труда защитников Оте­чества и членов их семей. В преддверии Дня защитников Отечества открытие и ввод в эксплуатацию многочисленных новых служебных, социально-бытовых комплексов для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов еще больше укрепили уважение к защитникам Отчизны. Модернизация материально-технической базы военных и правоохранительных органов, создание благоприятных условий для службы и отдыха всегда будут одним из приоритетов государственной политики и военной реформы Туркменистана.

Уважаемые защитники Отечества!

Еще раз от всего сердца поздравляю вас с Днем защитников Отечества! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в священной и ответственной службе."

ИП "ТУРКМЕНинформ"

