Поздравления военнослужащим

Поздравления военнослужащим27.01.2026 11:15
АШХАБАД, 27 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов обратился к военнослужащим и сотрудникам военных и правоохранительных органов с поздравлениями по случаю Дня защитника Отечества.
В поздравлении говорится:
"Уважаемые защитники Родины!
Сердечно поздравляю Вас с Днем защитников Отечества, отмечаемым в год «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов»! Этот праздник олицетворяет собой огромное доверие, оказанное военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, защищающим священную независимость, постоянный нейтралитет, суверенитет, территориальную целостность, конституционный порядок, неприкосновенность родной Отчизны, обеспечивающим государственную безопасность, общественное спокойствие, исполнение национального законодательства и правопорядок, высокое уважение нашего мудрого народа к мужеству, отваге и святости любимой Родины.
2026 год ознаменован 35-летием священной независимости нашего постоянно нейтрального Отечества. Эта историческая дата отмечается как символ многовековых чаяний наших храбрых предков о создании независимого государства. На высоком организационном уровне и воодушевленно мы встретим всем народом славную годовщину священной независимости, проведем большую работу по широкой пропаганде значения, содержания и ценности главного праздника страны.
Отважные сыны дорогой Отчизны!
Защита Родины – это национальная школа доблести. Защитники Отечества достойно продолжают славные традиции. Доблесть и патриотизм, проявленные нашими профессионально подготовленными, физически и духовно здоровыми военнослужащими во время военных учений, проводимых в стране, символизируют преемственность принципов предков.
Это свидетельство масштабной работы в национальных Вооруженных Силах, направленной на успешное выполнение таких важных задач, как подготовка отважных воинов, всегда готовых обеспечивать мир и процветание Родины, а также образованных, верных военному делу поколений, подтверждение преданности храбрых защитников Отечества возложенному на их плечи ответственному делу защиты Родины и ее святости.
Мужественные защитники Отечества!
В 2025 году, провозглашенном «Международным годом мира и доверия», наша страна торжественно отметила 30-летие постоянного нейтралитета, в рамках празднования которого прошли крупные международные форумы и мероприятия, еще больше прославившие древние традиции мира, дружбы, братства и доверия туркменского народа. Вы должны достойно следовать этим принципам, считая долг защиты Родины превыше всего, безупречно владеть научными достижениями и военным искусством. Гордо маршируя на торжественном военном параде, приуроченном к 35-летию священной независимости, вы должны продемонстрировать миру, что являетесь достойными потомками наших славных великих личностей.
Твердо уверен, что вы будете верны высокому долгу по защите священной независимости, правового статуса постоянного нейтралитета нашего государства, трижды признанного на международном уровне, национальных ценностей, и, если потребуется, не пожалеете для этого своей драгоценной жизни!
Верные сыны Отечества!
Вооруженные Силы Туркменистана, действуя в соответствии с Военной доктриной, в сравнительно короткий исторический период превратились в мощную армию, постоянно оснащаемую современным оружием, военной техникой и использующую возможности цифровых систем.
В настоящее время наша страна уделяет особое внимание улучшению условий жизни, службы, труда защитников Отечества и членов их семей. В преддверии Дня защитников Отечества открытие и ввод в эксплуатацию многочисленных новых служебных, социально-бытовых комплексов для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов еще больше укрепили уважение к защитникам Отчизны. Модернизация материально-технической базы военных и правоохранительных органов, создание благоприятных условий для службы и отдыха всегда будут одним из приоритетов государственной политики и военной реформы Туркменистана.
Уважаемые защитники Отечества!
Еще раз от всего сердца поздравляю вас с Днем защитников Отечества! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в священной и ответственной службе."
ИП "ТУРКМЕНинформ"