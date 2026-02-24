МИД Туркменистана посетил посол Канады

АШХАБАД, 28 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 января прибывший с рабочим визитом в страну Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады (с резиденцией в Астане) Кристофер Дагган посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

В рамках состоявшихся переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-канадского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"