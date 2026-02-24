Ашхабад посетила делегация Марокко

АШХАБАД, 29 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 января в МИД Туркменистана состоялись политические консультации на уровне руководителей структурных подразделений внешнеполитических ведомств Туркменистана и Королевства Марокко, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация Марокко во главе с директором по вопросам Азии и Океании Министерства иностранных дел, африканского сотрудничества и марокканцев, проживающих за рубежом, Омаром Кадири.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, химической промышленности, текстильной индустрии, транспорта, туризма, сельского хозяйства и других, углубления взаимодействия в рамках международных организаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"