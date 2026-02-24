МИД Туркменистана посетила делегация РФ

АШХАБАД, 30 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 января прибывшая с визитом в страну делегация МИД Российской Федерации во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным посетила внешнеполитическое ведомство Туркменистана, где была принята главой ведомства Рашидом Мередовым.

В тот же день был проведен очередной, 4-й раунд туркмено-российских политических консультаций.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития туркмено-российского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сфере обеспечения безопасности (в том числе информационной и биологической), углубления взаимодействия в рамках СНГ, ООН, в формате «Центральная Азия–Россия» и прикаспийских государств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"