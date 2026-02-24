Делегация Туркменистана посетила Узбекистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 января делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Тангрыгулы Атахаллыевым приняла участие в прошедшем в Хиве 5-м заседании совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах управления водными ресурсами, ирригации и охраны окружающей среды, обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого развития сельского хозяйства и социально-экономической стабильности региона, развития кадрового потенциала водохозяйственного сектора.

По итогам заседания сторонами был подписан протокол 5-го заседания совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам.

