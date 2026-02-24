Проведено заседание правительства Туркменистана

АШХАБАД, 1 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное онлайн-заседание Кабинета министров, которое было посвящено приоритетным вопросам жизни страны.

В ходе заседания глава государства заслушал отчеты вице-премьеров и ответственных руководителей о ходе работы во вверенных им структурах и отраслях, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

В ходе заседания глава Туркменистана подписал постановление, которым утвердил Государственную программу развития в стране цифровой экономики и План мероприятий по ее реализации, которые будут реализовываться в рамках Концепции развития в Туркменистане цифровой экономики на 2026–2028 годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"