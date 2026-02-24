Глава Халк Маслахаты посетил Олимпийский городок

АШХАБАД, 2 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 февраля Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Олимпийский городок в Ашхабаде.

Поездка была предпринята с целью ознакомления с подготовкой Олимпийского стадиона к предстоящему международному футбольному матчу 1/8 финала Второй Лиги чемпионов АФК между ФК «Arkadag» и клубом «Аль-Наср» из Королевства Саудовская Аравия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"