Глава МИД Туркменистана отправился в ОАЭ

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов во главе представительной делегации пребывает с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, где проходит Всемирный правительственный саммит с участием представителей свыше 140 стран мира и 150 международных организаций.

Программа саммита включает более 445 сессий и выступления свыше 450 спикеров – глав государств, министров, экспертов. Главные темы саммита охватывают пять направлений: глобальное управление и эффективное лидерство, общественное благосостояние, экономическое развитие и стратегические инвестиции, урбанистическое будущее и демографические изменения, а также новые реалии и перспективные технологии.

В выступлении главы МИД Туркменистана на сессии «Будущее глобальных альянсов» говорилось:

"Уважаемые участники,



Дамы и господа,



Сегодня обсуждение глобального управления и эффективного лидерства происходит в условиях нарастающей глобальной перезагрузки, которая коренным образом меняет систему международных партнерств и альянсов.



Мир сталкивается с совокупным воздействием геополитического, экономического, климатического и технологического кризисов. В этих условиях эффективность механизмов сотрудничества определяется не только способностью реагировать на вызовы, но прежде всего способностью действовать проактивно, предотвращая риски и укрепляя доверие между партнерами.



Мы исходим из понимания того, что плодотворное сотрудничество и устойчивое партнерство начинаются с ответственности, предсказуемости и уважения международных норм.



Позвольте мне обозначит ряд практических инициатив, которые, по нашему мнению, имеют непосредственное отношение к будущему глобальных альянсов.



Во-первых, эффективное сотрудничество требует перехода от управления кризисами к превентивному государственному управлению.



Опыт последних лет ясно показывает, что в большинстве случаев государства вынуждены координировать свои действия только после возникновения кризисов, что влечет за собой значительно большие политические, экономические и социальные издержки, чем своевременные превентивные меры.



Мы считаем, что создание Многосторонней платформы превентивного государственного управления, ориентированной на сотрудничество посредством обмена механизмами раннего предупреждения, превентивными методами и решениями в области управления, могло бы способствовать снижению рисков до того, как они перерастут в кризисы и приведут к подрыву доверия между партнерами.



Мы убеждены, что превентивное государственное управление должно стать устойчивым элементом архитектуры будущих партнерских структур на национальном, региональном и международном уровнях.



Во-вторых, устойчивое глобальное управление невозможно без прочной международно-правовой основы.



В этой связи Туркменистан продвигает в рамках Организации Объединенных Наций инициативу о провозглашении 2028 года Годом международного права.



Цель данной инициативы заключается в укреплении и восстановлении уважения к уже существующим правовым основам, их всеобъемлющего и неделимого характера.



Мы рассматриваем 2028 год и период подготовки к нему как возможность для широкого диалога о роли международного права в контексте глобальных преобразований, изменения баланса сил и появления новых форм конфликтов, а также для укрепления правовых основ превентивной дипломатии и мирного урегулирования споров.



Для альянсных партнерств это означает большую предсказуемость, взаимное доверие и четкость обязательств.



В-третьих, мы все сходимся во мнении, что в основе любого управленческого и партнерского решения заложены надежные и выверенные данные, а также система их анализа и моделирования.



В этой связи мы выступаем за продвижение универсальных принципов надежности данных и создание совместных механизмов их верификации при разработке и реализации государственной и международной политики.



Такие принципы могли бы способствовать укреплению доверия между партнерами, обеспечению последовательности решений и усилению государственной ответственности за использование цифровых инструментов, включая искусственный интеллект.



В-четвертых, эффективность совместных усилий в рамках альянсов или любых других партнерств определяется способностью переводить инициативы в практическую реализацию путем консолидации межправительственного потенциала.



Так, ранее выдвинутые нашей страной с трибуны Всемирного правительственного саммита инициативы в сфере устойчивого транспорта получили конкретное институциональное воплощение на площадке Организации Объединенных Наций.



В декабре 2025 года Генеральной Ассамблеей ООН было объявлено Десятилетие устойчивого транспорта на 2026–2035 годы с учреждением Атласа устойчивого транспорта в качестве «дорожной карты» и инструмента мониторинга выполнения задач десятилетия.



Этот опыт показывает, что сотрудничество, основанное на доверии, инклюзивности и четких целях, может приносить реальные глобальные результаты.



Дамы и господа,



В XXI веке лидерство и альянсы определяются не способностью доминировать, а способностью предвидеть, укреплять доверие и обеспечивать соблюдение общих правил.



Достоверные данные, превентивное государственное управление, международное право и эффективное претворение в жизнь решений должны рассматриваться как элементы единой системы ответственного сотрудничества и устойчивых глобальных альянсов.



В завершении хотел бы выразить признательность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за проведение Всемирного правительственного саммита в Дубай.



Благодарю за внимание."

В рамках пребывания в Дубае глава МИД Туркменистана также провел встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайяном и министром промышленности и передовых технологий, генеральным директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Солтаном Ахмедом Аль-Джабером.

ИП "ТУРКМЕНинформ"