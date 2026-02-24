advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
24.02.2026 / 11:19 msk / 13:19 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава МИД Туркменистана отправился в ОАЭ
04.02.2026 11:49

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов во главе представительной делегации пребывает с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, где проходит Всемирный правительственный саммит с участием представителей свыше 140 стран мира и 150 международных организаций.

Программа саммита включает более 445 сессий и выступления свыше 450 спикеров – глав государств, министров, экспертов. Главные темы саммита охватывают пять направлений: глобальное управление и эффективное лидерство, общественное благосостояние, экономическое развитие и стратегические инвестиции, урбанистическое будущее и демографические изменения, а также новые реалии и перспективные технологии.

В выступлении главы МИД Туркменистана на сессии «Будущее глобальных альянсов» говорилось:

"Уважаемые участники,

Дамы и господа,

Сегодня обсуждение глобального управления и эффективного лидерства происходит в условиях нарастающей глобальной перезагрузки, которая коренным образом меняет систему международных партнерств и альянсов.

Мир сталкивается с совокупным воздействием геополитического, экономического, климатического и технологического кризисов. В этих условиях эффективность механизмов сотрудничества определяется не только способностью реагировать на вызовы, но прежде всего способностью действовать проактивно, предотвращая риски и укрепляя доверие между партнерами.

Мы исходим из понимания того, что плодотворное сотрудничество и устойчивое партнерство начинаются с ответственности, предсказуемости и уважения международных норм.

Позвольте мне обозначит ряд практических инициатив, которые, по нашему мнению, имеют непосредственное отношение к будущему глобальных альянсов.

Во-первых, эффективное сотрудничество требует перехода от управления кризисами к превентивному государственному управлению.

Опыт последних лет ясно показывает, что в большинстве случаев государства вынуждены координировать свои действия только после возникновения кризисов, что влечет за собой значительно большие политические, экономические и социальные издержки, чем своевременные превентивные меры.

Мы считаем, что создание Многосторонней платформы превентивного государственного управления, ориентированной на сотрудничество посредством обмена механизмами раннего предупреждения, превентивными методами и решениями в области управления, могло бы способствовать снижению рисков до того, как они перерастут в кризисы и приведут к подрыву доверия между партнерами.

Мы убеждены, что превентивное государственное управление должно стать устойчивым элементом архитектуры будущих партнерских структур на национальном, региональном и международном уровнях.

Во-вторых, устойчивое глобальное управление невозможно без прочной международно-правовой основы.

В этой связи Туркменистан продвигает в рамках Организации Объединенных Наций инициативу о провозглашении 2028 года Годом международного права.

Цель данной инициативы заключается в укреплении и восстановлении уважения к уже существующим правовым основам, их всеобъемлющего и неделимого характера.

Мы рассматриваем 2028 год и период подготовки к нему как возможность для широкого диалога о роли международного права в контексте глобальных преобразований, изменения баланса сил и появления новых форм конфликтов, а также для укрепления правовых основ превентивной дипломатии и мирного урегулирования споров.

Для альянсных партнерств это означает большую предсказуемость, взаимное доверие и четкость обязательств.

В-третьих, мы все сходимся во мнении, что в основе любого управленческого и партнерского решения заложены надежные и выверенные данные, а также система их анализа и моделирования.

В этой связи мы выступаем за продвижение универсальных принципов надежности данных и создание совместных механизмов их верификации при разработке и реализации государственной и международной политики.

Такие принципы могли бы способствовать укреплению доверия между партнерами, обеспечению последовательности решений и усилению государственной ответственности за использование цифровых инструментов, включая искусственный интеллект.

В-четвертых, эффективность совместных усилий в рамках альянсов или любых других партнерств определяется способностью переводить инициативы в практическую реализацию путем консолидации межправительственного потенциала.

Так, ранее выдвинутые нашей страной с трибуны Всемирного правительственного саммита инициативы в сфере устойчивого транспорта получили конкретное институциональное воплощение на площадке Организации Объединенных Наций.

В декабре 2025 года Генеральной Ассамблеей ООН было объявлено Десятилетие устойчивого транспорта на 2026–2035 годы с учреждением Атласа устойчивого транспорта в качестве «дорожной карты» и инструмента мониторинга выполнения задач десятилетия.

Этот опыт показывает, что сотрудничество, основанное на доверии, инклюзивности и четких целях, может приносить реальные глобальные результаты.

Дамы и господа,

В XXI веке лидерство и альянсы определяются не способностью доминировать, а способностью предвидеть, укреплять доверие и обеспечивать соблюдение общих правил.

Достоверные данные, превентивное государственное управление, международное право и эффективное претворение в жизнь решений должны рассматриваться как элементы единой системы ответственного сотрудничества и устойчивых глобальных альянсов.

В завершении хотел бы выразить признательность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за проведение Всемирного правительственного саммита в Дубай.

Благодарю за внимание."

В рамках пребывания в Дубае глава МИД Туркменистана также провел встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайяном и министром промышленности и передовых технологий, генеральным директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Солтаном Ахмедом Аль-Джабером.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх
ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Поздравления военнослужащим
В Ашхабад прибыл глава FAO
В Ашхабаде стартовал Экономический форум
В Туркменистане усовершенствуют работу Протокольной службы МИД
Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на расширенном заседании Кабинета Министров
Обзор прессы с 9 по 15 февраля
14.02.2026
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Саммите диалога «Центральная Азия–Япония»
Обзор прессы с 15 по 21 декабря
22.12.2025
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на церемонии открытия археологической выставки «Древние цивилизации Туркменистана»
Обзор прессы с 20 по 26 октября
26.10.2025
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Туркмено-итальянском бизнес-форуме
Обзор прессы с 20 по 26 октября
26.10.2025
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2026 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿