Делегация Туркменистана вернулась из Бишкека

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с министром финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагуловым завершила визит в Кыргызстан, где приняла участие в прошедшем 4-5 февраля в Бишкеке 2-м Бизнес-форуме B5+1 (Центральная Азия и США).

В ходе форума были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества, развития цифровой экономики, энергетики, транспортно-логистической инфраструктуры и других направлений взаимодействия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"