Соболезнования народу Пакистана

АШХАБАД, 8 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания Президенту Исламской Республики Пакистан Асифу Али Зардари и премьер-министру Пакистана Миану Мухаммад Шахбаз Шарифу.

В посланиях были выражены соболезнования в связи с гибелью множества людей в результате взрыва в мечети Исламабада, переданы слова поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"