Глава Халк Маслахаты поздравил глав Армении и Азербайджана

Глава Халк Маслахаты поздравил глав Армении и Азербайджана09.02.2026 11:25
АШХАБАД, 9 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 февраля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления по цифровой системе по случаю вручения Международной премии Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну.
В поздравлении говорилось:
"Уважаемые участники торжества!
Прежде всего сердечно приветствую Вас и желаю всего наилучшего.
От всей души поздравляю уважаемого Президента Азербайджанской Республики, дорогого брата Ильхама Алиева и уважаемого Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с присуждением Международной премии Зайеда «За человеческое братство».
Нынешнее торжество – наглядное подтверждение того, что принципы взаимопонимания и доверия, стремление к укреплению межгосударственного диалога и разрешению конфликтов во имя мира и стабильности являются чрезвычайно важными, эффективными и перспективными подходами в решении сложных проблем и задач современности.
Мы в Туркменистане с большим уважением относимся к Азербайджанской Республике и Республике Армения, особое значение придаем развитию отношений с ними. Туркменский народ и народы этих стран объединяют многовековые исторические, политические, экономические и культурно-гуманитарные связи. В настоящее время межгосударственные отношения последовательно развиваются на основе равноправия, добрососедства и обоюдной выгоды, полностью отвечая приоритетным целям наших стран.
Хочу отметить, что мудрость и высокая ответственность Президента Азербайджана и Премьер-министра Армении – ключевые факторы, способствующие обеспечению процветания и благополучия обеих стран и в целом поддержанию и укреплению долгосрочной стабильности и согласия на Южном Кавказе.
Уверены, что присуждение премии имени Шейха Зайеда послужит вдохновляющим стимулом для дальнейшего продвижения на глобальном уровне высших ценностей традиций добрососедства, философии мира и диалога, основанного на доверии и взаимоуважении.
Туркменистан, используя свой статус постоянного нейтралитета, потенциал и накопленный политический опыт, готов оказать всестороннюю поддержку осуществляемой в этом направлении деятельности, нацеленной на реализацию Повестки дня по формированию глобального и регионального миростроительства, а также по решению актуальных вопросов, связанных с защитой норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций.
Как известно, по инициативе Туркменистана 2025 год Организацией Объединенных Наций был объявлен «Международным годом мира и доверия», что со всей ясностью подтвердило востребованность и значение этих взглядов.
Вместе с тем это продемонстрировало неуклонно растущую и укрепляющуюся на глобальном уровне поддержку усилий различных государств и авторитетных многосторонних организаций в преодолении конфликтов, развитии эффективного сотрудничества в международных отношениях по поиску взаимоприемлемых решений.
В данном контексте принятие именно в Международный год мира и доверия важных решений о достижении мира и согласия между Азербайджаном и Арменией имеет поистине большое историческое значение.
Уважаемые участники торжества!
Шейх бин Зайед был великим человеком. Мне посчастливилось неоднократно за одним столом беседовать с ним о мире.
Убежден, что вручение Президенту Азербайджана и Премьер-министру Армении Международной премии Зайеда «За человеческое братство» придаст новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества в политико-дипломатической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, выводу на качественно новый уровень плодотворных взаимоотношений, реализации совместных широкомасштабных экономических и инфраструктурных проектов.
Хотел бы подчеркнуть, что Туркменистан позитивно оценивает эти созидательные начинания и имеющиеся возможности и окажет им всемерную поддержку.
Пользуясь возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а народам соседних стран – вечного мира, счастья, процветания и в целом – благополучия и мира всем народам планеты."
ИП "ТУРКМЕНинформ"