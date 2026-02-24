Глава Халк Маслахаты поздравил глав Армении и Азербайджана

АШХАБАД, 9 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 февраля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления по цифровой системе по случаю вручения Международной премии Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну.

В поздравлении говорилось:

"Уважаемые участники торжества!

Прежде всего сердечно приветствую Вас и желаю всего наилучшего.

От всей души поздравляю уважае­мого Президента Азербайджанской Республики, дорогого брата Ильхама Алиева и уважаемого Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с присуждением Международной премии Зайеда «За человеческое братство».

Нынешнее торжество – наглядное подтверждение того, что принципы взаимопонимания и доверия, стремление к укреплению межгосударственного диалога и разрешению конфликтов во имя мира и стабильности являются чрезвычайно важными, эффективными и перспективными подходами в решении сложных проблем и задач современности.

Мы в Туркменистане с большим уважением относимся к Азербай­джанской Республике и Республике Армения, особое значение придаем развитию отношений с ними. Туркменский народ и народы этих стран объединяют многовековые исторические, политические, экономические и культурно-­гуманитарные связи. В нас­тоящее время межгосударственные отношения последовательно развиваются на основе равноправия, добрососедства и обоюдной выгоды, полностью отвечая приоритетным целям наших стран.

Хочу отметить, что муд­рость и высокая ответственность Президента Азербай­джана и Премьер-министра Армении – ключевые факторы, способствующие обес­печению процветания и благополучия обеих стран и в целом поддержанию и укреплению долгосрочной стабильности и согласия на Южном Кавказе.

Уверены, что присуждение премии имени Шейха Зайеда послужит вдохновляющим стимулом для дальнейшего продвижения на глобальном уровне высших ценностей традиций добрососедства, философии мира и диалога, основанного на доверии и взаимоуважении.

Туркменистан, используя свой статус постоянного нейтралитета, потенциал и накопленный политический опыт, готов оказать всестороннюю поддержку осуществляемой в этом направлении деятельности, нацеленной на реализацию Повестки дня по формированию глобального и регионального миростроительства, а также по решению актуальных вопросов, связанных с защитой норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций.

Как известно, по инициа­тиве Туркменистана 2025 год Организацией Объединенных Наций был объявлен «Международным годом мира и доверия», что со всей ясностью подтвердило востребованность и значение этих взглядов.

Вместе с тем это продемонстрировало неуклонно растущую и укрепляющуюся на глобальном уровне поддержку усилий различных государств и авторитетных многосторонних организаций в преодолении конфликтов, развитии эффективного сотрудничества в международных отношениях по поиску взаимоприемлемых решений.

В данном контексте принятие именно в Международный год мира и доверия важных решений о достижении мира и согласия между Азербайджаном и Арменией имеет поистине большое историческое значение.

Уважаемые участники торжества!

Шейх бин Зайед был великим человеком. Мне посчастливилось неоднократно за одним столом беседовать с ним о мире.

Убежден, что вручение Президенту Азербайджана и Премьер-министру Армении Международной премии Зайеда «За человеческое братство» придаст новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества в политико-дипломатической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, выводу на качественно новый уровень плодотворных взаи­моотношений, реализации совместных широкомасштабных экономических и инфраструктурных проектов.

Хотел бы подчеркнуть, что Туркменистан позитивно оценивает эти созидательные начинания и имеющиеся возможности и окажет им всемерную поддержку.

Пользуясь возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а народам соседних стран – вечного мира, счастья, процветания и в целом – благополучия и мира всем народам планеты."

ИП "ТУРКМЕНинформ"