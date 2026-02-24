Рассмотрено текущее положение дел на полях страны

АШХАБАД, 10 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание с главами администраций регионов и ответственными руководителями, курирующими сельскохозяйственный комплекс.

В ходе мероприятия хякимы представили главе государства отчет о текущем положении дел на полях страны, проводимых работах по уходу за посевами озимых и подготовке к севу хлопка, ходе строительства объектов социально-культурного и производственного назначения в велаятах.

ИП "ТУРКМЕНинформ"