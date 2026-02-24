МИД Туркменистана посетили послы Центральной Азии

АШХАБАД, 10 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 февраля в ведомстве внешней политики Туркменистана была организована встреча с Постоянным координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко и руководителями аккредитованных в стране дипломатических миссий государств Центральной Азии.

В ходе встречи были обсуждены актуальные направления взаимодействия Туркменистана и дргуих стран ЦА с ООН и ее специализированными агентствами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"