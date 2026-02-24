Ашхабад посетила делегация Турции

АШХАБАД, 11 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшим с визитом в страну во главе представительной делегации министром торговли Турецкой Республики Омером Болатом.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"