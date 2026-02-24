В МИД Туркменистана наградили иностранных граждан

АШХАБАД, 11 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 февраля в МИД Туркменистана была проведена церемония награждения представителей международных организаций юбилейной медалью «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 30 ýyllygyna» («К 30-летию Нейтралитета Туркменистана»).

В торжественной обстановке министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов вручил юбилейную медаль «К 30-летию Нейтралитета Туркменистана» и памятный серебряный знак Постоянному координатору Организации Объединенных Наций в Туркменистане Дмитрию Шлапаченко и Постоянному представителю Программы развития Организации Объединенных Наций в Туркменистане Нарине Саакян.

