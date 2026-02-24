Поздравления народу Ирана

АШХАБАД, 12 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.

В послании содержались поздравления в связи с празднованием Дня революции, пожелания прогресса и процветания.

В тот же день в Ашхабаде был проведен торжественный прием по случаю национального праздника Исламской Республики Иран – Дня революции, на котором выступил глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов. Он поздравил народ Ирана с главным праздником страны и выразил стремление к дальнейшему развитию сотрудничества двух стран по всему спектру ключевых направлений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"