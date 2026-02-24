Делегация МИД Туркменистана посетила ФРГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахмедом Гурбановым посетила Федеративную Республику Германия.

Целью поездки явилось участие в прошедшей в Берлине встрече Федерального министра иностранных дел Германии с главами МИД стран Центральной Азии, в ходе которой были обсуждены вопросы развития многостороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, энергетики, промышленности, транспорта и логистики, медицины и фармацевтики, сельского хозяйства и АПК, информационных технологий и искусственного интеллекта.

По завершении пленарной сессии замглавы МИД Туркменистана Ахмет Гурбанов также принял участие в совместной встрече министров иностранных дел Германии и стран Центральной Азии с представителями германского бизнес-сообщества. В числе приоритетных направлений обозначены транспорт и логистика, модернизация железнодорожной инфраструктуры, развитие Международного морского порта Туркменбаши и участие германских компаний в формировании транзитных коридоров «Восток-Запад» и Срединного маршрута между Азией и Европой. Перспективными сферами сотрудничества названы энергетика, включая водородные проекты и «зеленую трансформацию», химическая промышленность, текстиль, сельское хозяйство, водохозяйственный сектор, информационные технологии и искусственный интеллект. Отдельное внимание уделено взаимодействию в финансово-банковской сфере, а также успешному партнерству в области здравоохранения.

Кроме того, туркменская делегация приняла участие в совместной встрече с Федеральным Президентом Федеративной Республики Германия Франк-Вальтером Штайнмайером.

