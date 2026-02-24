Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и РФ

АШХАБАД, 13 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 февраля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Переговоры были организованы с целью обсуждения приоритетных вопросов двусторонней повестки дня, хода реализации достигнутых ранее договоренностей, графика предстоящих мероприятий и контактов на различных уровнях.

