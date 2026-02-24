Глава Туркменистана сменил министра нацбезопасности

АШХАБАД, 15 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 февраля Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности.

В ходе заседания руководители военных и правоохранительных органов представили главе государства отчеты о работе вверенных им структур по итогам января, проводимой работе по укреплению обороноспособности и правопорядка, улучшению служебных и бытовых условий военнослужащих.

Далее глава государства освободил генерал-майора Назара Атагараева от должности министра национальной безопасности в связи с переходом на другую работу, назначив на эту должность генерал-майора Довлетгелди Мередова.

ИП "ТУРКМЕНинформ"