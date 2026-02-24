Ашхабад посетил представитель ВОЗ

АШХАБАД, 17 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающим с визитом в стране директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.

В ходе аудиенции гость вручил главе Туркменистана специальную награду ВОЗ «За вклад в продвижение мира, единства и дипломатии в здравоохранении», а также были обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и возможности реализации новых совместных проектов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"