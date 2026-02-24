Глава Халк Маслахаты Туркменистана отбыл в Вашингтон

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 февраля Национальный ­лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправился с визитом в Соединенные Штаты Америки.

В рамках визита глава Халк Маслахаты проведет ряд встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов США по вопросам развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

