24.02.2026 / 11:21 msk / 13:21 trk
Глава Туркменистана поздравил дипломатов
18.02.2026 11:02

АШХАБАД, 18 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам дипломатического корпуса страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня их профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые работники дипломатической службы Туркменистана!

Сердечно поздравляю вас с ежегодно широко отмечаемым в нашей Отчизне Днем дипломатических работников Туркменистана!

В году «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов» определены новые высокие цели для дальнейшего повышения международного престижа нашего государства. Уверен в том, что вы внесете достойный вклад во всестороннее развитие политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества на региональном и международном уровнях.

Уважаемые дипломаты!

С первых шагов своей независимости Туркменистан избрал в международных отношениях и во внешней политике фундаментальные принципы нейтралитета, равноправия и добрососедства. На протяжении минувших лет наша страна на деле доказывала приверженность своего дипломатического курса национальным интересам и основополагающим целям Организации Объединенных Наций.

Ярким подтверждением тому является трехкратное признание постоянного нейтралитета Отчизны соответствующими резолюция­ми Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Открытие в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и его эффективная работа с Правительством Туркменистана также свидетельствуют об особом значении и миротворческой силе нейтралитета.

Принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций большого пакета важных резолюций в области миротворчества, безопасности и устойчивого развития на основе международных инициатив нашей страны отражает эффективность стратегического партнерства Туркменистана с этой авторитетной Организацией.

Подтверждение тому – объявление Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 2025 года «Международным годом мира и доверия». Итоги Международного форума высокого уровня, посвященного Международному дню нейтралитета, еще более укрепили позиции Туркменистана на мировой арене и вновь продемонстрировали миролюбивую доктрину нашего государства.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, строго и неукоснительно следуя международным обязательствам и соблюдая международное право, мы реализуем геополитический и геоэкономический потенциал нашей страны во имя мирной жизни, созидательного развития и взаимовыгодного сотрудничества.

Важная инициатива об объявлении 2028 года «Годом международного права» укреп­ляет не только правовой фундамент мира во всем мире, но и его духовные основы. Эти гуманитарные предложения, пропагандируя принципы взаимного уважения и справедливости в международных отношениях, открывают новый исторический этап в поддержании глобальной устойчивости.

Наряду с успешной реализацией стратегических направлений внешней политики нашей страны в настоящее время создаются необходимые условия для осуществления крупных международных проектов в таких значимых областях, как энергетика, транспорт и связь, экология, высокотехнологичная «зеленая» экономика и культурно-гуманитарная сфера.

Внешняя политика и дипломатия нашего постоянно нейтрального государства, базирующиеся на принципах миролюбия и доверия, нацелены на создание в международном пространстве особых возможностей для претворения в жизнь долгосрочных национальных программ.

В связи с этим к дипломатической службе страны предъявляются высокие требования по внедрению эффективных механизмов политико-дипломатических, международно-правовых и торгово-экономических консультаций на межгосударственном и межправительственном уровнях.

Сегодня Туркменистан, нацелившись на высокие рубежи развития, уверенно следует к светлому будущему. Основанные на гуманистических принципах наших предков внешняя политика и дипломатия нашей независимой, постоянно нейтральной Отчизны направлены на создание на международной арене необходимых условий для реализации национальных программ. Руководствуясь Программой «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», работники дипломатической службы принимают активное участие в реализации образцовой внешней политики, направленной на совершенствование международных отношений через обеспечение мира и безопасности, а также в укреплении позиций независимого, постоянно нейтрального Туркменистана на мировой арене. Убежден, что работники дипломатической службы на должном уровне выполнят поставленные перед ними ответственные задачи по всесторонней защите национальных интересов страны и приумножению ее высокого авторитета в системе международных отношений.

Работники дипломатической службы Туркменистана!

Еще раз сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в проводимой работе по дальнейшему приумножению авторитета нашего государства в мире!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

