В Ашхабад прибыл новый посол Индонезии

АШХАБАД, 18 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 февраля прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия Роллиансях Соэмират провел встречу с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

В ходе встречи посол вручил главе национального парламента свои верительные грамоты, а также состоялось обсуждение перспектив дальнейшего развития сотрудничества обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

С осени 2022 года послом Индонезии в Туркменистане (с резиденцией в Тегеране, Иран) являлся Ронни Прасетё Юлианторо.

ИП "ТУРКМЕНинформ"