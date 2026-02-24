В МИД Туркменистана обсудили вопросы подготовки к Году международного права

АШХАБАД, 19 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 февраля в ведомстве внешней политики Туркменистана было проведено 1-е консультативное совещание по вопросам реализации Плана мероприятий на 2026 год по подготовке и проведению в 2028 году Года международного права.

План мероприятий охватывает пять ключевых направлений: организационную подготовку, проведение международных научно-практических конференций, реализацию образовательных и просветительских инициатив, организацию международных и двусторонних мероприятий, а также поддержку молодежных и научных инициатив.

