В Туркменистане начали подготовку к празднованию 8 марта

АШХАБАД, 21 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение, в соответствии с которым женщинам и девушкам Туркменистана вручат от имени главы государства денежные подарки по случаю Международного женского дня, отмечаемого 8 марта.

Документом предписано в период 2–6 марта по случаю Международного женского дня в торжественной обстановке вручить от имени Президента Туркменистана денежные подарки в размере 60 (шестидесяти) манатов женщинам и девушкам, работающим на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, а также получающим пенсию и государственные пособия, обучающимся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, слушательницам курсов Академии государственной службы при Президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух лет, студенткам, школьницам и воспитанницам детских дошкольных учреждений.

