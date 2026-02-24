Подведены итоги визита главы Халк Маслахаты в США

Подведены итоги визита главы Халк Маслахаты в США22.02.2026 11:00
НОВОСТИ В МИРЕ, 22 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов завершил визит в Соединенные Штаты Америки.
В рамках пребывания в Вашингтоне глава Народного собрания провел встречи с президентом компании «Nicklaus Companies» Джоном Ризом, исполнительным директором Делового совета «Туркменистан – США» Эриком Стюартом, председателем Совета управляющих компании «Oxbow Group» Уильямом Кохом, генеральным директором и президентом компании «John Deere Walldorf International GmbH» по странам СНГ и Центральной Азии Чаба Лейко, ознакомился с национальным гольф-клубом «Panther» США, учебно-тренировочным центром «Sandhill Crane Golf Club», посетил конноспортивный комплекс «La Victoria».
ИП "ТУРКМЕНинформ"