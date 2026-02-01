Ашхабад посетила делегация Зимбабве

АШХАБАД, 24 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 февраля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Республики Зимбабве во главе с постоянным секретарём по иностранным делам и международной торговле Республики Зимбабве Альбертом Ранганаем Чимбинди.

Целью визита делегации явилось участие в прошедших в этот день в туркменской столице межмидовских политических консультациях.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, сельского хозяйства, текстильной индустрии, бизнеса, спорта, туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"