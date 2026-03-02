Глава МИД Туркменистана отправился в Лондон

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 февраля делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым отправилась с рабочим визитом в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Целью поездки является участие в заседании глав МИД стран Центральной Азии и Великобритании, проведение встреч и переговоров с представителями британских официальных и деловых кругов по вопросам развития межгосударственного сотрудничества.

