В Лондоне обсуждены вопросы развития сотрудничества стран Центральной Азии и Великобритании

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 февраля в Ланкастер-хаусе в Лондоне было проведено заседание министров иностранных дел стран Центральной Азии и Великобритании.

Повестка дня заседания включала рассмотрение вопросов развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения региональной безопасности, банков и финансов, энергетики, декарбонизации промышленности, транспорта и логистики и других.

Также в рамках пребывания в британской столице глава МИД Туркменистана провел встречи с министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Иветт Купер, министром по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути, государственным министром обороны Великобритании лордом Родни Коукером, спикером Палаты общин британского парламента Линдси Хойлом, принцем Эдвардом, герцогом Эдинбургским, генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом, президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, профессором Института археологии Университетского колледжа Лондона (UCL) Тимоти Уильямсом, главным исполнительным директором Лондонской фондовой биржи Джулией Энн Хоггетт и экономическим секретарем Казначейства Великобритании Люси Ригби.

Также был проведен «Структурный диалог» между МИД Туркменистана и МИД Соединенного Королевства, по итогам которого была подписана Программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2026-2027 годы, состоялся деловой прием с представителями бизнес-сообщества Великобритании.

Кроме того, состоялось подписание ряда двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества в сфере образования, науки и подготовки кадров.

Среди подписанных документов:

Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Туркменистана и компанией «AQA Assessment Services Ltd»;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Туркменистана и компанией «Pearson National Computer Systems» о сотрудничестве в области развития навыков, сертификации и квалификаций;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Туркменистана и Норвичским институтом языкового образования;

Меморандум о взаимопонимании в сфере науки и образования между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади и Университетом Ноттингем Трент о сотрудничестве.

ИП "ТУРКМЕНинформ"