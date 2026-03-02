Ашхабад посетила делегация Азербайджана

Ашхабад посетила делегация Азербайджана28.02.2026 11:23
АШХАБАД, 28 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 февраля в Ашхабаде были проведены туркмено-азербайджанские межмидовские политконсультации, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация Азербайджана во главе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, энергетики и других.
ИП "ТУРКМЕНинформ"