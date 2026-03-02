С очередного заседания правительства Туркменистана

АШХАБАД, 1 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное онлайн-заседание Кабинета министров, которое было посвящено приоритетным вопросам жизни страны.

В ходе заседания глава государства заслушал отчеты вице-премьеров и ответственных руководителей о ходе работы во вверенных им структурах и отраслях, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, текущем положении дел в сельском хозяйстве страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"