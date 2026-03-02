Глава Халк Маслахаты посетил город Аркадаг

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 2 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 февраля Национальный ­лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предпринял рабочую поездку в город Аркадаг.

В рамках визита глава Халк Маслахаты ознакомился с ходом строительства второй очереди нового города и провел рабочее совещание с участием председателя Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразова и хякима города Аркадаг Г.Маммедовой, которые представили отчеты о проводимой работе по развтиию и благоустройству города.

ИП "ТУРКМЕНинформ"