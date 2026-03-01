МИД Туркменистана выпустил заявление

АШХАБАД, 3 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 марта внешнеполитическое ведомство Туркменистана выпустило заявление в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

В заявлении говорится:

"Министерство иностранных дел Туркменистана выражает обеспокоенность обострением обстановки на Ближнем Востоке и отмечает, что сожаление вызывает тот факт, что эскалация произошла на фоне дипломатических усилий по урегулированию ситуации в регионе.

Туркменистан, обладающий статусом постоянного нейтралитета, признанного ООН, вновь заявляет, что разрешение всех сложных международных вопросов должно осуществляться на основе Устава ООН и международного права с применением только политико-дипломатических средств и методов."

ИП "ТУРКМЕНинформ"