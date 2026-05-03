Глава государства сменил руководство ряда вузов

АШХАБАД, 4 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное онлайн-заседание правительства страны.

В ходе заседания вице-премьеры отчитались перед главой государства о ходе работы вверенных им ведомств и структур по итогам января-марта текущего года.

Кроме того, глава Туркменистана подписал ряд указов, в соответствии с которыми новым ректором Туркменского государственного института финансов вместо Байрама Тангрыбердиева был назначен Арслан Гурбанназаров. Байрам Тангрыбердиев был переведен на должность руководителя Туркменского государственного института экономики и управления вместо Акнабат Атабаевой.

