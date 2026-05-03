Делегация Туркменистана вернулась из Казани

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с министром энергетики Аннагелди Сапаровым 1-3 апреля приняла участие в прошедшем в столице Республики Татарстан Российской Федерации Казанском международном электроэнергетическом форуме «Энергопром-2026».

В ходе форума делегация ознакомилась с современными технологиями и оборудованием в сфере энергетики, а также приняла участие в очередном заседании Электроэнергетического Совета СНГ, в ходе которого были рассмотрены вопросы координации энергосистем, развития топливно-энергетического комплекса, цифровизации и повышения надёжности энергетической инфраструктуры.

Кроме того, туркменская делегация встретилась с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым.

