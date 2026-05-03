Глава Халк Маслахаты посетил Аркадаг

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 5 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 апреля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг.

В рамках визита глава Народного собрания ознакомился с ходом возведения "умного" города, рассмотрел проекты будущих объектов производственного и социально-культурного назначения, провел рабочие совещания с ответственными руководителями.

