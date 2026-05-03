Обсуждены вопросы взаимодействия стран ЦА и Афганистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 апреля посол Туркменистана в Афганистане Ходжа Овезов принял участие в прошедшем в Кабуле первом заседании Консультативного диалога «Центральная Азия – Афганистан».

Стороны обсудили совместную оценку возможностей и вызовов в отношениях между Афганистаном и странами Центральной Азии, вопросы расширения экономического и транзитного сотрудничества, а также разработку всеобъемлющей дорожной карты региональной интеграции.

ИП "ТУРКМЕНинформ"