Глава Туркменистана поздравил граждан

АШХАБАД, 7 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны с поздравлениями в связи с празднованием Международного дня здоровья.

В обращении говорится:

"Уважаемые люди!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Всемирным днем здоровья – международным праздником, прославляющим высокие гуманистические принципы человечества! Уверен, что проводимые в году «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов» торжества по случаю этой прекрасной даты приумножат нашу гордость за родную Отчизну, благополучную и счастливую жизнь, достигнутые суверенным государством грандиозные успехи!

В национальном календаре Всемирный день здоровья занимает особое место, символизируя единство и сплоченность нашего общества. Проводимые по случаю Всемирного дня здоровья массовые физкультурно-спортивные и социально-культурные мероприятия повышают престиж нашего могущественного государства как страны здоровья и воодушевленности.

Уважаемые люди!

Социально-экономический потенциал и культурное развитие независимого Туркменистана тесно связаны со счастливой и благополучной жизнью народа, его гармоничным духовным и физическим развитием. Опираясь на высокие цели и руководствуясь гуманным принципом «Государство – для человека!» и девизом «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», мы проводим масштабные преобразования во всех отраслях национальной экономики, в сферах науки, образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма.

Повышая социально-бытовой уровень жизни народа, вводя в строй современные села и поселки, промышленные комплексы, планомерно укрепляем позиции нашей страны на мировой арене.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства уделяем особое внимание развитию массовой физкультуры, олимпийского движения и спорта. В этом направлении успешно реализуем национальные программы и комплексные преобразования. В частности, достойно продолжаем многовековые традиции нашего народа по воспитанию физически крепкого и духовно богатого поколения.

За короткий период в стране сданы в эксплуатацию крупные, отвечающие мировым стандартам спортивные и конноспортивные комплексы, стадионы, спортшколы, Олимпийский городок, сформирована современная профильная инфраструктура. Наряду с этим мы добились больших успехов в работе по возведению в столице Ашхабад, городе Аркадаг и велаятах медицинских центров, специализированных клиник и санаториев, оснащенных инновационными технологиями во имя благополучия народа.

Наша страна, являясь членом Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии, вносит достойный вклад в развитие международного олимпийского движения. Реализуя свои спортивные возможности во имя мира и дружбы, Туркменистан планомерно укрепляет сотрудничество с международным сообществом. Организация в стране крупных состязаний, в том числе Азиатских игр, континентальных первенств и чемпионатов мира, продемонстрировали огромный спортивный потенциал родной Отчизны.

В рамках основанной Героем-­Аркадагом комплексной долгосрочной и стратегической государственной политики по инициативе Туркменистана Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций была принята историческая Резолюция об объявлении 3 июня Всемирным днем велосипеда, единогласно принята Резолюция «Интеграция массового велосипедного движения в систему общественного транспорта для достижения устойчивого развития», также Туркменистан был избран в состав Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физической культуре и спорту на 2023–2027 годы, что наполнило сердца соотечественников чувством безмерной гордости.

Вместе с тем принятие на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Резолюции «Игры Организации Объединенных Наций» по инициативе Туркменистана, провозглашение города Ашхабад Городом новых спортивных возможностей Содружества на заседании Совета глав правительств СНГ, а Теннисного комплекса Олимпийского городка «Учебно-тренировочным центром Азиатского региона по теннису» Азиатской федерацией тенниса свидетельствуют об успешном воплощении нашей миролюбивой политики во имя прогресса, благополучия и процветания в глобальном измерении.

Уважаемые люди!

Дорогие соотечественники!

Еще раз сердечно поздравляю вас с Всемирным днем здоровья!

И пусть этот прекрасный международный праздник овеет славой наше независимое, постоянно нейтральное государство – страну здоровья и воодушевленности, и станет ярким символом счастливой жизни нашего мужественного народа!

Желаю вам доброго здоровья, благополучия, больших успехов в труде во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны."

ИП "ТУРКМЕНинформ"